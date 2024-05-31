Скрипина-Тазарачьева Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипина Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Скрипин Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скрипин Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
12.12.1970
Отец ребёнка: Скрипин Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
30.08.1974
Дочь: Скрипина Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Скрипин Юрий Владимирович