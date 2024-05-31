Скрипина-Тазарачьева Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипина-Тазарачьева Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипина Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Скрипин Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипин Роман Юрьевич

Отец ребёнка: Скрипин Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
12.12.1970

Сын: Скрипин Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Скрипин Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
30.08.1974

Дочь: Скрипина Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Скрипин Юрий Владимирович

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