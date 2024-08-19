Недумова (Поспелова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недумова (Поспелова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1857

Сын: Недумов Сергей Семенович

Отец ребёнка: Недумов Семен Ефимович

Рождение ребёнка
24.09.1864

Сын: Недумов Николай Семенович

Отец ребёнка: Недумов Семен Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: (Недумова Недумов) Вера Семеновна

Отец ребёнка: Недумов Семен Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Наумова (Недумова Недумов) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Недумов Семен Ефимович

Рождение ребёнка
28.06.1872

Сын: Недумов Иван Семенович

Отец ребёнка: Недумов Семен Ефимович

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