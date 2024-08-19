Недумова (Поспелова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1857
Отец ребёнка: Недумов Семен Ефимович
Рождение ребёнка
24.09.1864
Сын: Недумов Николай Семенович
Отец ребёнка: Недумов Семен Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: (Недумова Недумов) Вера Семеновна
Отец ребёнка: Недумов Семен Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Наумова (Недумова Недумов) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Недумов Семен Ефимович
Рождение ребёнка
28.06.1872
Отец ребёнка: Недумов Семен Ефимович