Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1909 ст.
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Андреевич
Ильинская церковь, Черма 31.08.1909 Калихновщины Вера Сергеевна Калихновщины отец крестьянин Сергей Андреевич Калихновщины мать жена Елена Антоновна Калихновщины крестьянин Степан Андреевич Калихнов... Показать все
Восприемник
06.10.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 06.10.1909 Бакин конец Параскева Иосифона Бакин конец отец крестьянин Иосиф Матвеевич Бакин конец мать жена Надежда Антоновна Чермы крестьянин Яков Васильевич Калихновщины ... Показать все
Смерть
Неизвестно