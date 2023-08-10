Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Антоновна

Елена Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1891 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1909 ст.

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Андреевич

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 31.08.1909 Калихновщины Вера Сергеевна Калихновщины отец крестьянин Сергей Андреевич Калихновщины мать жена Елена Антоновна Калихновщины крестьянин Степан Андреевич Калихнов... Показать все
Восприемник
06.10.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 06.10.1909 Бакин конец Параскева Иосифона Бакин конец отец крестьянин Иосиф Матвеевич Бакин конец мать жена Надежда Антоновна Чермы крестьянин Яков Васильевич Калихновщины ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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