Щербаков Николай н/з р. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Николай н/з р.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1899

Отец: не указан

Мать: Щербакова Афанасия Мартиреевна

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