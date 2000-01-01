Руотси (Хуумонен) Софья Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руотси (Хуумонен) Софья Адамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1880

Дата смерти

После 1942

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1902

Дочь: Пейппо Ева Петровна

Отец ребёнка: Руотси Петр Абрамович

Рождение ребёнка
07.12.1904

Сын: Руотси Абрам Петрович

Отец ребёнка: Руотси Петр Абрамович

Рождение ребёнка
13.07.1908

Дочь: Тикка Ольга Петровна

Отец ребёнка: Руотси Петр Абрамович

Рождение ребёнка
06.01.1912

Сын: Руотси Эйно-Иван Петрович

Отец ребёнка: Руотси Петр Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руотси Петр Абрамович

Смерть
После 1942
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