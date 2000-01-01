Руотси (Хуумонен) Софья Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1880
Дата смертиПосле 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1902
Дочь: Пейппо Ева Петровна
Отец ребёнка: Руотси Петр Абрамович
Рождение ребёнка
07.12.1904
Отец ребёнка: Руотси Петр Абрамович
Рождение ребёнка
13.07.1908
Дочь: Тикка Ольга Петровна
Отец ребёнка: Руотси Петр Абрамович
Рождение ребёнка
06.01.1912
Сын: Руотси Эйно-Иван Петрович
Отец ребёнка: Руотси Петр Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1942