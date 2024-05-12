Юсуп Баязитов
Место рождения
Дата рожденияДо 1855 ст.
Дата смертиПосле 1871 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Согласно МК по Кубяково за 1871: Жених - Юсуп Баязитов из Ташлыярского общества
Никах
22.12.1871 ст.
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Согласно МК по Кубяково за 1871: Невеста - Бибисагида Мухаметсадыкова 21 год из деревни Кубяково Жених - Юсуп Баязитов из Ташлыярского общества Представитель невесты - отец Представитель жениха - о... Показать все
Смерть
После 1871 ст.