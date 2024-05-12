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Юсуп Баязитов

Место рождения

Ташлияр, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

До 1855 ст.

Дата смерти

После 1871 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
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Рождение
До 1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташлияр, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Согласно МК по Кубяково за 1871: Жених - Юсуп Баязитов из Ташлыярского общества
Никах
22.12.1871 ст.

Жена: Бибисагида Мухамметсадыкова

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Согласно МК по Кубяково за 1871: Невеста - Бибисагида Мухаметсадыкова 21 год из деревни Кубяково Жених - Юсуп Баязитов из Ташлыярского общества Представитель невесты - отец Представитель жениха - о... Показать все
Смерть
После 1871 ст.
Ташлияр, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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