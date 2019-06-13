Фильчагова АНАСТОСИЯ
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1941
Сын: Фильчагов ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Отец ребёнка: Фильчагов ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
16.07.1943
Дочь: Трофимова РИММА ВИКТОРОВНА
Отец ребёнка: Фильчагов ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно