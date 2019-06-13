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Фильчагова АНАСТОСИЯ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1941

Сын: Фильчагов ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Отец ребёнка: Фильчагов ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
16.07.1943

Дочь: Трофимова РИММА ВИКТОРОВНА

Отец ребёнка: Фильчагов ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фильчагов ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Смерть
Неизвестно
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