Сеначин Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Сеначин Никита Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Сеначин Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеначина Софья
Смерть
Неизвестно