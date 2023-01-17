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Сеначин Василий Никитич

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Место рождения

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

1800 г.р.
1818 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Сеначин Никита Алексеев

Мать: не указана

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Сеначин Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеначина Софья

Смерть
Неизвестно
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