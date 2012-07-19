Якупов (Ягъкуп) Валиулла Махмутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якупов (Ягъкуп) Валиулла Махмутович

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Место рождения

Дмитриевка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.09.1963

Дата смерти

19.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.07.2012
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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