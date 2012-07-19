Якупов (Ягъкуп) Валиулла Махмутович
Место рождения
Дата рождения04.09.1963
Дата смерти19.07.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
19.07.2012
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)