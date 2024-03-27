Фейсханова (Бедретдинова) Зухра Фаттахетдиновна
Место рожденияд.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской
Дата рождения1902
Дата смерти09.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Сафиханов Фатахетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фейсханов Абдулла
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1921
Рождение ребёнка
27.09.1924
Рождение ребёнка
27.11.1926
Рождение ребёнка
19.10.1928
Рождение ребёнка
02.01.1931
Рождение ребёнка
15.02.1933
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Рождение ребёнка
16.04.1937
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
28.01.1943
Рождение ребёнка
28.01.1943
Рождение ребёнка
22.02.1949
Смерть
09.10.1969
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно