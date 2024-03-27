Фейсханова (Бедретдинова) Зухра Фаттахетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фейсханова (Бедретдинова) Зухра Фаттахетдиновна

Место рождения

д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской

Дата рождения

1902

Дата смерти

09.10.1969

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сафиханов Фатахетдин

Мать: (Бедретдинова) Бибихадичя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейсханов Абдулла

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Абдулла

Рождение ребёнка
27.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Абдулла

Рождение ребёнка
27.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Абдулла

Рождение ребёнка
19.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Абдулла

Рождение ребёнка
02.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Абдулла

Рождение ребёнка
15.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Абдулла

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Рождение ребёнка
16.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Абдулла

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Абдулла

Рождение ребёнка
28.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Абдулла

Рождение ребёнка
28.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Абдулла

Рождение ребёнка
22.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Абдулла

Смерть
09.10.1969
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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