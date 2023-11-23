Поспелова (Князькина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова (Князькина) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1986

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1986

Отец: Князькин Игорь

Мать: (Елисеева) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов Николай

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поспелов Николай

Рождение ребёнка
07.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поспелов Николай

Рождение ребёнка
2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поспелов Николай

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