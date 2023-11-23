Поспелова (Князькина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1986
Отец: Князькин Игорь
Мать: (Елисеева) Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поспелов Николай
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.2007
Рождение ребёнка
07.10.2011
Рождение ребёнка
2017