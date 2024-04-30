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Коробов Стефан Николаевич

Место рождения

Митинская, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Коробов Николай Максимов

Мать: Коробова Дарья Макарова

Митинская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1886

Сын: Коробов Александр Стефанович

Мать ребёнка: Коробова Манефа Ниловна

Митинская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1891

Сын: Коробов Иоанн Стефанович

Мать ребёнка: Коробова Манефа Ниловна

Митинская, Сямженский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Манефа Ниловна

Митинская, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Митинская, Сямженский район, Северный край
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