Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

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Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Романова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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