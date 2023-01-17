Подозеров Иван Иванович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения24.02.1835
Дата смерти10.04.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1835
Костромская губерния
Место жительства
С 1858 по 1866
Место жительства
С 1871 по 1899
Смерть
10.04.1899