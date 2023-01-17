Подозеров Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подозеров Иван Иванович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

24.02.1835

Дата смерти

10.04.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1835
Костромская губерния
Место жительства
С 1858 по 1866
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1871 по 1899
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.04.1899
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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