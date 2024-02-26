Егор Семенов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Семен Степанов (Ич)
Мать: Анисья Абрамова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
27.07.1875 ст.
Жена: Агафья Борисова (Вна)
Смерть
Неизвестно