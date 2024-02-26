Егор Семенов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Семенов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Семен Степанов (Ич)

Мать: Анисья Абрамова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
27.07.1875 ст.

Жена: Агафья Борисова (Вна)

Смерть
Неизвестно

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