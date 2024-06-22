Бурдина (Бояршинова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.04.1856
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1856
Бракосочетание
12.02.1875
Муж: Бурдин Андрей Ильич
Бракосочетание 12.02.1875. Жених крестьянин деревни Лариха Бурдин Андрей Ильич, православный, первым браком, 21 год. Невеста крестьянская дочь той же деревни Бояршинова Александра Ивановна, православн... Показать все
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Лунева (Бурдина) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Бурдин Андрей Ильич
Смерть
После 1879