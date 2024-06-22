Бурдина (Бояршинова) Александра Ивановна 05.04.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурдина (Бояршинова) Александра Ивановна

Место рождения

Лариха, Оханский, Пермский край

Дата рождения

05.04.1856

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1856

Отец: Бояршинов Иван Яковлевич

Мать: Бояршинова (Угольникова) Ирина Михайловна

Лариха, Оханский, Пермский край
Бракосочетание
12.02.1875

Муж: Бурдин Андрей Ильич

Лариха, Оханский, Пермский край
Бракосочетание 12.02.1875. Жених крестьянин деревни Лариха Бурдин Андрей Ильич, православный, первым браком, 21 год. Невеста крестьянская дочь той же деревни Бояршинова Александра Ивановна, православн... Показать все
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Лунева (Бурдина) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Бурдин Андрей Ильич

Лариха, Оханский, Пермский край
Смерть
После 1879
Лариха, Оханский, Пермский край

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