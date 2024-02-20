(Бут) Евгения Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бут) Евгения Емельяновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

14.05.1873

Дата смерти

23.12.1875

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1873

Отец: Бут Емельян Федорович

Мать: Бут Мария Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
23.12.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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