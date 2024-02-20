(Бут) Евгения Емельяновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения14.05.1873
Дата смерти23.12.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1873
Отец: Бут Емельян Федорович
Мать: Бут Мария Константиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
23.12.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука