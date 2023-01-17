Цераская Витольд Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цераская Витольд Карлович

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Место рождения

Слуцк, Минская губерния

Дата рождения

06.05.1849

Дата смерти

29.05.1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Слуцк, Минская губерния
Место жительства
С 1911
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.05.1925
Троицкое, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
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