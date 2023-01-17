Цераская Витольд Карлович
Место рожденияСлуцк, Минская губерния
Дата рождения06.05.1849
Дата смерти29.05.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Слуцк, Минская губерния
Место жительства
С 1911
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.05.1925