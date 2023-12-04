Лукоянова (Корнеева) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.2015
Отец ребёнка: Лукоянов Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
16.04.2018
Дочь: Лукоянова Елизавета Борисовна
Отец ребёнка: Лукоянов Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
08.03.2023
Дочь: Лукоянова Алла Борисовна
Отец ребёнка: Лукоянов Борис Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно