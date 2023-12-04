Лукоянова (Корнеева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова (Корнеева) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.2015

Сын: Лукоянов Лев Борисович

Отец ребёнка: Лукоянов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
16.04.2018

Дочь: Лукоянова Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Лукоянов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
08.03.2023

Дочь: Лукоянова Алла Борисовна

Отец ребёнка: Лукоянов Борис Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукоянов Борис Сергеевич

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