(Шумилина) Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти17.02.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Голикова (Шумилина) Матрона Георгиева
Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Шумилина) Анна Георгиева
Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Фиолетова (Шумилина) Мария Георгиева
Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шумилин Александр Георгиев
Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов
Смерть
17.02.1881