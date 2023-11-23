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(Шумилина) Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

17.02.1881

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шумилин Петр Георгиев

Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Голикова (Шумилина) Матрона Георгиева

Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шумилин Михаил Георгиев

Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Шумилина) Анна Георгиева

Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Фиолетова (Шумилина) Мария Георгиева

Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шумилин Иван Георгиев

Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шумилин Василий Георгиев

Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шумилин Александр Георгиев

Отец ребёнка: Шумилин Георгий Иоаннов

Смерть
17.02.1881

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