Гетманов Никифор Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гетман Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гетманова Аля Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гетманов Иван Никифорович
Мать ребёнка: Гетманова (Карезина) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
06.02.1936
Сын: Гетманов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Гетманова (Карезина) Анна Матвеевна
Данилов, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно