Гетманов Никифор Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетманов Никифор Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гетман Демьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гетманова Аля Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гетманов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Гетманова (Карезина) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
06.02.1936

Сын: Гетманов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Гетманова (Карезина) Анна Матвеевна

Данилов, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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