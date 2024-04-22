Дорохин Яков Захарович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти20.04.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Дорохин Захар Прокопьевич
Мать: Дорохина Анисья
Место жительства
1914
Место жительства
С 1930 по ?.01.1935
колхоз "имени Молотова"
Образование
С ?.01.1935 по ?.03.1935
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
МТС Курсы тракториста
Работа или профессия
С ?.04.1935 по ?.07.1940
колхоз "имени Сталина", тракторист
Работа или профессия
С ?.08.1940 по ?.10.1943
колхоз "Имени Жданова", тракторист
Рождение ребёнка
05.07.1941
Дочь: Систук Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Дорохина Федосья Гавриловна
Военная служба
?.11.1943
205 полк 73 зенитная девизия, рядовой
Военная награда
С 1943 по 1946
Медаль за отвагу
Военная награда
С 1943 по 1946
Медаль за победу над Германией
Военная награда
С 1943 по 1946
Медаль за победу над Японией
Работа или профессия
С 1946
колхоз "Имени Молотова", тракторист
Вступление в партию
18.01.1948
Список членов давших рекомендацию: Вяткин Егор Прохорович (стаж 1944, билет 6672219) Агеев Петр Иванович (стаж 1942, билет 4924488) Бабиков Константин Васильевич (стаж 1943, билет 6064158)
Рождение ребёнка
11.10.1948
Дочь: Дорохина Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Дорохина Федосья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1951