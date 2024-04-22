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Дорохин Яков Захарович

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Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

20.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Дорохин Захар Прокопьевич

Мать: Дорохина Анисья

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1914
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1930 по ?.01.1935
Вяткино, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
колхоз "имени Молотова"
Образование
С ?.01.1935 по ?.03.1935
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
МТС Курсы тракториста
Работа или профессия
С ?.04.1935 по ?.07.1940
Вяткино, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
колхоз "имени Сталина", тракторист
Работа или профессия
С ?.08.1940 по ?.10.1943
Вяткино, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
колхоз "Имени Жданова", тракторист
Рождение ребёнка
05.07.1941

Дочь: Систук Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Дорохина Федосья Гавриловна

Вяткино, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
?.11.1943
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
205 полк 73 зенитная девизия, рядовой
Военная награда
С 1943 по 1946
Медаль за отвагу
Военная награда
С 1943 по 1946
Медаль за победу над Германией
Военная награда
С 1943 по 1946
Медаль за победу над Японией
Работа или профессия
С 1946
Вяткино, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
колхоз "Имени Молотова", тракторист
Вступление в партию
18.01.1948
Вяткино, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Список членов давших рекомендацию: Вяткин Егор Прохорович (стаж 1944, билет 6672219) Агеев Петр Иванович (стаж 1942, билет 4924488) Бабиков Константин Васильевич (стаж 1943, билет 6064158)
Рождение ребёнка
11.10.1948

Дочь: Дорохина Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Дорохина Федосья Гавриловна

Вяткино, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохина Федосья Гавриловна

Смерть
20.04.1951
Вяткино, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
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