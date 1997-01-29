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Загородских Геннадий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1937

Дата смерти

29.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1965

Дочь: Загородских Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Загородских Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филипова Нина Кузьмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загородских Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загородских Валентина Ивановна

Смерть
29.01.1997
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