Загородских Геннадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1937
Дата смерти29.01.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1965
Дочь: Загородских Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Загородских Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филипова Нина Кузьмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1997