Заворухина (Макарова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заворухина (Макарова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1915

Дата смерти

18.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1915

Отец: Макаров Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1936

Сын: Заворухин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Заворухин Алексей

Малиновка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Заворухин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заворухин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Заворухин Алексей

Смерть
18.11.1985
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