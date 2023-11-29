Заворухина (Макарова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1915
Дата смерти18.11.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1915
Отец: Макаров Петр
Рождение ребёнка
03.08.1936
Сын: Заворухин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Заворухин Алексей
Малиновка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Заворухин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заворухин Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Заворухин Алексей
Смерть
18.11.1985