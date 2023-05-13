Батрунов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1962
Сын: Батрунов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Батруеова Раиса Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батрунов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Батруеова Раиса Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батрунов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Батруеова Раиса Никитична
Смерть
Неизвестно