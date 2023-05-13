Батрунов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батрунов Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1962

Сын: Батрунов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Батруеова Раиса Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батрунов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Батруеова Раиса Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батрунов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Батруеова Раиса Никитична

Смерть
Неизвестно
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