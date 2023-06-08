Болотникова Елена
Место рожденияг. Верея Волоколамского (?)уезда Московской губ.
Дата рождения1890
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Болотников Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Болотников Василий Павлович?
Рождение ребёнка
1913
Сын: Болотников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Болотников Василий Павлович?
Рождение ребёнка
?.09.1915
Дочь: Болотникова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Болотников Василий Павлович?
Смерть
1916