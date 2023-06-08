Болотникова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотникова Елена

Место рождения

г. Верея Волоколамского (?)уезда Московской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Болотников Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Болотников Василий Павлович?

Рождение ребёнка
1913

Сын: Болотников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Болотников Василий Павлович?

Рождение ребёнка
?.09.1915

Дочь: Болотникова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Болотников Василий Павлович?

Смерть
1916

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