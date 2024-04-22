Кузнецов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
27.01.1908
Жена: Кузнецова Анна Петровна
Поручители по жениху: с. Перевесья Степан Николаев, с. Тимофеева Фома Иванов Баланхин. По невесте: с. Перевесья Андрей Петров Арапов и Иван Львов Соколов
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Кузнецов Иван Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна
Воспр. - д. Путилово Василий Александров Кузнецов
Рождение ребёнка
30.04.1911
Дочь: Кузнецова Фаина Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна
Воспр. - той же деревни девица Александра Фомина Балахина
Рождение ребёнка
04.05.1920
Дочь: Кузнецова Елена Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна
Четвертый ребенок
Смерть
Неизвестно