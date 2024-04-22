Кузнецов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Александр Александрович

Кузнецов Александр Александрович

Место рождения

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Кузнецов Александр Федорович

Мать: Кузнецова Любовь Николаевна

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
27.01.1908

Жена: Кузнецова Анна Петровна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: с. Перевесья Степан Николаев, с. Тимофеева Фома Иванов Баланхин. По невесте: с. Перевесья Андрей Петров Арапов и Иван Львов Соколов
Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Кузнецов Иван Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - д. Путилово Василий Александров Кузнецов
Рождение ребёнка
30.04.1911

Дочь: Кузнецова Фаина Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни девица Александра Фомина Балахина
Рождение ребёнка
04.05.1920

Дочь: Кузнецова Елена Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Четвертый ребенок
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close