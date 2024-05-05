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Панфилов Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1996

Сын: Панфилов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Лаврентьева Ирина Павловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.2004

Дочь: Панфилова Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Лаврентьева Ирина Павловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.08.2010

Жена: Лаврентьева Ирина Павловна

Рождение ребёнка
03.12.2010

Сын: Панфилов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Лаврентьева Ирина Павловна

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