Панфилов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1996
Сын: Панфилов Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Лаврентьева Ирина Павловна
Рождение ребёнка
10.08.2004
Дочь: Панфилова Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Лаврентьева Ирина Павловна
Бракосочетание
21.08.2010
Рождение ребёнка
03.12.2010
Сын: Панфилов Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Лаврентьева Ирина Павловна