Шилков Егорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Шилков Семен Игнатьевич
Мать: Шилкова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губ, Салтосарайская слобода
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Шилкова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Попова (Шилкова) Марфа Егоровна
Мать ребёнка: Шилкова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Шилкова Настасья Ивановна
Смерть
После 1762