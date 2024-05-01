Шилков Егорий Семенович 1705 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шилков Егорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Шилков Семен Игнатьевич

Мать: Шилкова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилкова Настасья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губ, Салтосарайская слобода
Рождение ребёнка
1737

Сын: Шилков Тимофей Егорович

Мать ребёнка: Шилкова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Попова (Шилкова) Марфа Егоровна

Мать ребёнка: Шилкова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Шилков Никифор Егорович

Мать ребёнка: Шилкова Настасья Ивановна

Смерть
После 1762

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