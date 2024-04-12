Оброскин Василий Абрамович
Место рождения
Дата рождения25.12.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1841 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Крещение
28.12.1841 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Онисим Селиверстов и Варфоломея Федотова дочь Ирина.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1865 ст.
Мать ребёнка: Оброскина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Оброскин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1875 ст.
Сын: Оброскин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Оброскина Мария Семеновна
Упоминание
13.02.1876 ст.
Крестный отец Евдокии Андреевны Варниной.
Упоминание
16.03.1877 ст.
Крестный отец Матроны Андреевны Варниной.
Рождение ребёнка
13.04.1877 ст.
Сын: Оброскин Семен Васильевич
Мать ребёнка: Оброскина Мария Семеновна
Упоминание
04.03.1879 ст.
Крестный отец Варниной Матроны Андреевны из Леднево.
Рождение ребёнка
1884
Сын: Оброскин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно