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Оброскин Василий Абрамович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.12.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1841 ст.

Отец: Оброскин Абрам (Авраам) Амвросиев

Мать: Оброскина Мелания (Маланья) Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оброскина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Крещение
28.12.1841 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Онисим Селиверстов и Варфоломея Федотова дочь Ирина.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.06.1865 ст.

Сын: Оброскин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Оброскина Мария Семеновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Оброскин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1875 ст.

Сын: Оброскин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Оброскина Мария Семеновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
13.02.1876 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Евдокии Андреевны Варниной.
Упоминание
16.03.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Матроны Андреевны Варниной.
Рождение ребёнка
13.04.1877 ст.

Сын: Оброскин Семен Васильевич

Мать ребёнка: Оброскина Мария Семеновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
04.03.1879 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Варниной Матроны Андреевны из Леднево.
Рождение ребёнка
1884

Сын: Оброскин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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