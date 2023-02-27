Закаблуков Кондрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закаблуков Кондрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Закаблуков Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Закаблукова) Ксения

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Закаблуков Спиридон Кондратьевич

Мать ребёнка: (Закаблукова) Ксения

Смерть
1818
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Закаблуков Емельян

Мать ребёнка: (Закаблукова) Ксения

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