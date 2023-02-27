Закаблуков Кондрат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Закаблуков Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Закаблукова) Ксения
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Закаблуков Спиридон Кондратьевич
Мать ребёнка: (Закаблукова) Ксения
Смерть
1818
Рождение ребёнка
1821
Сын: Закаблуков Емельян
Мать ребёнка: (Закаблукова) Ксения