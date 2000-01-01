Полторацкий Тимофей Ерофеевич
Место рожденияд. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рождения01.05.1887 ст.
Дата смерти20.08.1887 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1887 ст.
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Крещение
03.05.1887 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
20.08.1887 ст.
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Причина смерти: корь