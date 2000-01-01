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Полторацкий Тимофей Ерофеевич

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Место рождения

д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

01.05.1887 ст.

Дата смерти

20.08.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1887 ст.

Отец: Полторацкий Ерофей Федорович

Мать: Полторацкая Евгения Васильевна

д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Крещение
03.05.1887 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
20.08.1887 ст.
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Причина смерти: корь
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