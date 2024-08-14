Пилипенко Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1920

Дата смерти

18.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1920

Отец: Пилипенко Николай Дмитриевич

Мать: Пилипенко Фёкла Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилипенко Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
16.10.1948

Дочь: Пилипенко(Павловская) (Пилипенко) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Пилипенко Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
27.10.1950

Дочь: Пилипенко Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Пилипенко Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
18.02.1955

Сын: Пилипенко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Пилипенко Татьяна Михайловна

Смерть
18.11.1984
Причина смерти: Авария на мотоцикле(травмы)

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