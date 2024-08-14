Пилипенко Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1920
Дата смерти18.11.1984
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1948
Дочь: Пилипенко(Павловская) (Пилипенко) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Пилипенко Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
27.10.1950
Дочь: Пилипенко Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Пилипенко Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
18.02.1955
Сын: Пилипенко Николай Михайлович
Мать ребёнка: Пилипенко Татьяна Михайловна
Смерть
18.11.1984
Причина смерти: Авария на мотоцикле(травмы)