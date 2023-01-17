Суровцова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1834
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Суровцова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Суровцов Федор Васильевич
Место жительства
1873
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вдовая Дьячица Грязовецкого уезда Борисоглебской церкви, вдовствует с 1853 года, 66 лет, получает пособие от Попечительства.
Смерть
Неизвестно