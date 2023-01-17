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Суровцова Мария Васильевна

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Место рождения

Кокарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1834

Муж: Суровцов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Суровцова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Суровцов Федор Васильевич

Место жительства
1873
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вдовая Дьячица Грязовецкого уезда Борисоглебской церкви, вдовствует с 1853 года, 66 лет, получает пособие от Попечительства.
Смерть
Неизвестно
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