Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Алексей Фаддеевич

Отец ребёнка: Фаддей Давидович

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Федор Фаддеевич

Отец ребёнка: Фаддей Давидович

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Василий Фаддеевич

Отец ребёнка: Фаддей Давидович

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евдокия Фаддеевна

Отец ребёнка: Фаддей Давидович

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддей Давидович

Место жительства
Неизвестно
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1776
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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