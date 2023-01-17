Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Алексей Фаддеевич
Отец ребёнка: Фаддей Давидович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Федор Фаддеевич
Отец ребёнка: Фаддей Давидович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Василий Фаддеевич
Отец ребёнка: Фаддей Давидович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евдокия Фаддеевна
Отец ребёнка: Фаддей Давидович
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаддей Давидович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1776