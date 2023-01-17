Григорьев Прокопий Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Севастьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Козицына Софья Прокопьевна
Мать ребёнка: Григорьева Мария Фёдоровна
Мальчиха, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Леонид Прокопьевич
Мать ребёнка: Григорьева Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно