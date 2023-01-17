Григорьев Прокопий Севастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Прокопий Севастьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Севастьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Козицына Софья Прокопьевна

Мать ребёнка: Григорьева Мария Фёдоровна

Мальчиха, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Леонид Прокопьевич

Мать ребёнка: Григорьева Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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