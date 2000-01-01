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Goodwin Wilbur Elie

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Место рождения

Green Ridge, Pettis, Missouri, United States

Дата рождения

30.06.1901

Дата смерти

02.08.1959

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1901

Отец: Goodwin George Washington

Мать: Goodwin Rosa

Green Ridge, Pettis, Missouri, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
02.08.1959
Borger, Hutchinson County, Texas
Похороны
Неизвестно
Oak Hill Cemetery, Labette, Kansas, United States
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