Goodwin Wilbur Elie
Место рожденияGreen Ridge, Pettis, Missouri, United States
Дата рождения30.06.1901
Дата смерти02.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1901
Отец: Goodwin George Washington
Мать: Goodwin Rosa
Green Ridge, Pettis, Missouri, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
02.08.1959
Borger, Hutchinson County, Texas
Похороны
Неизвестно
Oak Hill Cemetery, Labette, Kansas, United States