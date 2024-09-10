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Емелин Василий Антонович

Место рождения

д Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Емелин Антон Тимофеевич

Мать: Емелина Матрона Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емелина Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емелина Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Емелин Егор Васильевич

Мать ребёнка: Емелина Дарья Петровна

Смерть
Неизвестно

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