Емелин Василий Антонович
Место рожденияд Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Емелин Антон Тимофеевич
Мать: Емелина Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емелина Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емелина Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Емелина Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно