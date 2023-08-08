Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
04.02.1873
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Чермы 04.02.1873 Анна Васильевна отец крестьянин Василий Антонович мать жена Мария Ивановна крестьянин Константин Иванович вдова Степнида Михайловна https://www.familysearch.or... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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