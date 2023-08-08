Степанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
04.02.1873
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Чермы 04.02.1873 Анна Васильевна отец крестьянин Василий Антонович мать жена Мария Ивановна крестьянин Константин Иванович вдова Степнида Михайловна https://www.familysearch.or... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно