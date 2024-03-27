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(Шайбакова) Хадия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1898

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Кутлугильдина) Хадиса

Отец ребёнка: Кутлугильдин Мухаметьян-Хажи

Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутлугильдин Мухаметьян-Хажи

Смерть
1951

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