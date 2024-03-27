(Шайбакова) Хадия
Место рожденияРоссия
Дата рождения1898
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Кутлугильдина) Хадиса
Отец ребёнка: Кутлугильдин Мухаметьян-Хажи
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутлугильдин Мухаметьян-Хажи
Смерть
1951