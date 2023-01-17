Плесовских Тимофей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Плесовских Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Плесовских Васса Михайловна
Рождение ребёнка
23.07.1881
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Плесовских Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Плесовских Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Плесовских Васса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно