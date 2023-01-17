Плесовских Тимофей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Тимофей Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плесовских Илья Кузьмич

Мать: Плесовских Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Плесовских Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Плесовских Васса Михайловна

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1881

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Плесовских Васса Михайловна

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Плесовских Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Плесовских Васса Михайловна

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Васса Михайловна

Смерть
Неизвестно
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