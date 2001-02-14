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Степанова Екатерина Андреевна
Степанова Екатерина Андреевна
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Древо
Место рождения
Чита
, город Чита, Забайкальский край
Дата рождения
14.02.2001
Пол
Женский
Отец
Степанов Андрей Валерьевич
1972 г.р.
Мать
Степанова (Чурсина) Елена Сергеевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2001
Отец:
Степанов Андрей Валерьевич
Мать:
Степанова Елена Сергеевна
Чита
, город Чита, Забайкальский край
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