Тихонов Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1950
Дата смерти22.05.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1950
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова (Иванова) Надежда
Рождение ребёнка
21.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова (Иванова) Надежда
Смерть
22.05.2010