Тихонов Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1950

Дата смерти

22.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1950

Отец: не указан

Мать: Иванова (Шальнова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова (Иванова) Надежда

Рождение ребёнка
12.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова (Иванова) Надежда

Рождение ребёнка
21.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова (Иванова) Надежда

Смерть
22.05.2010

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