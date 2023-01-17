Болотина Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1962
Отец ребёнка: Дроздов Николай Иванович
Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
12.01.1962
Дочь: Миллер Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Дроздов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Дроздов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно