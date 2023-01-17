Болотина Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотина Мария Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1962

Сын: Дроздов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Дроздов Николай Иванович

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
12.01.1962

Дочь: Миллер Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Дроздов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Дроздов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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