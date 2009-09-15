Насонова Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонова Елизавета Сергеевна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

15.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2009

Отец: Насонов Сергей Владимирович

Мать: Насонова Юлия Анатольевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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