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Насонова Елизавета Сергеевна
Насонова Елизавета Сергеевна
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
15.09.2009
Пол
Женский
Отец
Насонов Сергей Владимирович
1970 г.р.
Мать
Насонова (Шурашова) Юлия Анатольевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2009
Отец:
Насонов Сергей Владимирович
Мать:
Насонова Юлия Анатольевна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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