Стрелкова (Жихарева (1брак)) Мелания Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрелков Владимир Александрович
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно