Стрелкова (Жихарева (1брак)) Мелания Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелкова (Жихарева (1брак)) Мелания Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрелков Владимир Александрович

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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