Семихова (Щетинина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семихова (Щетинина) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Turcija

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Щетинин Василий Иванович

Мать: Щетинина Анастасия Ивановна

Turcija
Рождение ребёнка
30.01.1942

Дочь: Жулидова Любовь

Отец ребёнка: Семихов Яков Егорович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Шалашова Надежда

Отец ребёнка: Семихов Яков Егорович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Московченко Вера

Отец ребёнка: Семихов Яков Егорович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Семихов Александр

Отец ребёнка: Семихов Яков Егорович

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