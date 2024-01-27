Семихова (Щетинина) Татьяна Васильевна
Место рожденияTurcija
Дата рождения1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Turcija
Рождение ребёнка
30.01.1942
Дочь: Жулидова Любовь
Отец ребёнка: Семихов Яков Егорович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Шалашова Надежда
Отец ребёнка: Семихов Яков Егорович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Московченко Вера
Отец ребёнка: Семихов Яков Егорович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Семихов Александр
Отец ребёнка: Семихов Яков Егорович