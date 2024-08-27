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Федора Максимова

Место рождения

Полевые Инели

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Михаил Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
19.05.1852

Муж: Елисей Иванов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.01.1854

Дочь: Лукия Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Иванов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.06.1860

Сын: Евсей Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Иванов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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