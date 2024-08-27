Федора Максимова
Место рожденияПолевые Инели
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Михаил Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1852
Муж: Елисей Иванов
Рождение ребёнка
01.01.1854
Дочь: Лукия Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Иванов
Рождение ребёнка
20.06.1860
Сын: Евсей Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Иванов
Смерть
Неизвестно