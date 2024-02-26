Ким Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1924

Дочь: Ким Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Ким Прокофий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ким Ефросинья Прокофьевна

Отец ребёнка: Ким Прокофий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ким Екатерина Прокофьевна

Отец ребёнка: Ким Прокофий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ким Елизавета Прокофьевна

Отец ребёнка: Ким Прокофий

Смерть
Неизвестно
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