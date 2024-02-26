Ким Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1924
Дочь: Ким Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Ким Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ким Ефросинья Прокофьевна
Отец ребёнка: Ким Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ким Екатерина Прокофьевна
Отец ребёнка: Ким Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ким Елизавета Прокофьевна
Отец ребёнка: Ким Прокофий
Смерть
Неизвестно