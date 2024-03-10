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Сухарева Галина Александровна
Сухарева Галина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.1947
Пол
Женский
Отец
Кондаков Александр Петрович
1919 г.р.
Мать
Кондакова Клавдия Григорьевна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
+Г
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1947
Отец:
Кондаков Александр Петрович
Мать:
Кондакова Клавдия Григорьевна
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